Kars'taki bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

Kars'taki bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Ölçülü köyünün bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.
- Kaynak: AA
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