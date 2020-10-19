Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Ölçülü köyünün bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Kars 'taki bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Son Dakika › Güncel › Kars'taki bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı - Son Dakika

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