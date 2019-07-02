Kars'taki cinayet
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Kars'ta tartıştığı amcasının oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:43 Kaynak: AA
'ta tartıştığı amcasının oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Akbaba köyünde, dün, tartıştığı amcasının oğlu İlyas A'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Çağlar A'nın İl Jandarma
Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında Kars Adliyesine sevk edilen Çağlar A, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
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