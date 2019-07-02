Son Dakika Haberleri: Kars'taki cinayet
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Kars'taki cinayet

45 dakika önce

Kars'ta tartıştığı amcasının oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

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Kars'ta tartıştığı amcasının oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Akbaba köyünde, dün, tartıştığı amcasının oğlu İlyas A'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Çağlar A'nın İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında Kars Adliyesine sevk edilen Çağlar A, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:43 Kaynak: AA
Jandarma, Kars, Güncel
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