Kars'taki cinayet ve silahlı yaralamaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Kuloğlu köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavganın ardından kaçan H.G. ve O.G. yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin bazı şüphelilerin de arandığı belirtildi.

Kuloğlu köyünde 12 Mayıs'ta D. ve G. aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada imam Gökhan D. ve akrabası Ümit D. öldürülmüş, İzzet D. ise yaralanmıştı.