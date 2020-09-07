Kars'taki denetimlerde 12 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Kars'ta jandarmanın yaptığı trafik denetiminde 12 araç trafikten men edildi
Kentte İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 119 personelin katılımıyla araç, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
1972 aracın kontrol edildiği denetimlerde 23'ü motosiklet olmak üzere 37 araca toplam 12 bin 343 lira ceza kesildi, 12 araç da trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:43 - Kaynak: AA
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