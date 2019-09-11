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Kars'taki depremler

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, kentin Akyaka ilçesinde dün meydana gelen iki depreme ilişkin, "Maddi kayba ilişkin bize ulaşan bilgi yok ama yine arkadaşlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor.

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Kars Valisi Türker Öksüz, kentin Akyaka ilçesinde dün meydana gelen iki depreme ilişkin, "Maddi kayba ilişkin bize ulaşan bilgi yok ama yine arkadaşlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Bir hasar kaybı olursa gerekli işlemleri yaparız. Herkese geçmiş olsun." dedi.

Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akyaka ilçesinde dün, hem Ermenistan'ın Taşir kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin hissedildiğini hem de saat 19.00 ile 20.30 arasında iki ayrı deprem meydana geldiğini söyledi.

İlçedeki incelemelerde herhangi bir hasara rastlanmadığını aktaran Öksüz, "Akyaka'da dün 3,8 ile 3,1 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Deprem Akyaka ilçesindeki köylerde ve merkezde hissedildi ama şu ana kadar bütün muhtarlarımızla görüştük, kaymakamımız orada gerekli incelemeyi yaptılar, herhangi bir hasar tespitimiz yok." diye konuştu.

Öksüz, Akyaka ilçesi ve köylerinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Maddi kayba ilişkin bize ulaşan bilgi yok ama yine arkadaşlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Bir hasar kaybı olursa gerekli işlemleri yaparız. Herkese geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Muammer Türker, Akyaka, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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