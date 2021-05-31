Üye Girişi
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek - Son Dakika

Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek

31.05.2021 12:42

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Ebul Menuçehr Camisi, yapılacak düzenleme ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Ebul Menuçehr Camisi, yapılacak düzenleme ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılacak.

Türkiye- Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Ören Yeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

Ani, 85 hektarlık alanda, Ebul Menuçehr Camisi'nin yanı sıra Amenaprgiç ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi önemli eserler de yer alıyor.

Sultan Melikşah'ın emriyle Ebul Menuçerh tarafından 1072-1092 yılları arasında yapılan Ebul Menuçehr Camisi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilk etapta Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle restore edilerek ağustos ayında ibadete açılması planlanıyor.

İlk etapta kapı ve pencere takılıp, minber ve mihrap konularak küçük çaplı düzenleme çalışması yapılacak cami, 64 yıllık aranın ardından ibadete açılacak. Camide daha sonra 26 kalkınma ajansının desteğiyle kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirilecek.

Rus işgali döneminde depo olarak kullanıldığı için içerisinde aslına uygun olmayan duvarlar örülen camideki bu duvarlar da kapsamlı restorasyon yapılırken kaldırılacak.

"Ani'nin fethinin 957'nci yıl dönümünde açılacak"

SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, AA muhabirine, Ebul Menuçehr Camisi'ndeki çalışmaların başladığını söyledi.

Düzenleme ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Taşdemir, şöyle konuştu:

"Türklerin Anadolu'da yapmış olduğu ilk caminin ibadete açılmasını, Allah'ın izniyle bu ağustos ayında Ani'nin fethinin 957'nci yıl dönümünde gerçekleştirmiş olacağız. Ebul Menuçehr Camisi'ni ilk olarak ibadete açacağız, kapsamlı restorasyon çalışmasını da daha sonra yapacağız."

Taşdemir, Ani Ören Yeri'nin dünya tarihi açısından çok önemli olduğunu belirterek, antik kentin 5 bin yıllık bir tarihinin bulunduğunu dile getirdi.

Bölgenin 23 medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Ani'de desteklerimizle yürüyen kazı çalışmaları var. Ani'de caminin yanında farklı alanda çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyonla ilgili projelendirmemiz devam edecek. Biz şu anda olduğu haliyle ibadete açılmasını sağlayacağız. Asıl büyük projeyi Türkiye'nin her köşesinde bir izi olan 26 kalkınma ajansımızla el birliğiyle yapacağız. Anadolu'nun nasıl ilk camisiyse Anadolu'nun her karışından bir emek burada olacak. Çalışmalarımız bittiğinde Ani'deki yıllık ziyaretçi sayısını 500 bine hatta 1 milyon turisti ağırlayabilecek seviyeye getirmiş olacağız."

Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek

UNESCO Dünya Mirası, Restorasyon, Türkiye, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Genç polis memuru evin başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evin başından vurulmuş halde bulundu Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı Öpüşme pozlarını paylaşan Beren Saat, hem Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı hem de aşkını haykırdı         
13:32
Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek         
13:13
Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı         
12:51
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada         
12:02
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 13:47:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ebul Menuçehr Camisi'nde yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement