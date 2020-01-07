Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi - Son Dakika

Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi

6 saat önce

Karslı fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci, doğup büyüdüğü topraklardaki geleneksel hayvan pazarını anlatan "Mal Meydanı" adlı sergisini, İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.

Karslı fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci, doğup büyüdüğü topraklardaki geleneksel hayvan pazarını anlatan "Mal Meydanı" adlı sergisini, İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.

"Sessiz Işık", "Uzak Işık" adlarıyla yurt içi ve yurt dışında sergiler açan Kadir Ekinci'nin üçüncü kişisel sergisi "Mal Meydanı", 9 Ocak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulacak.

Kars'ta yaşamın bir parçası ve en önemli ticari merkezlerinden biri olan hayvan pazarının nostaljik yapısını 30 siyah beyaz fotoğraf karesine sığdıran Kadir Ekinci'nin sergisi 24 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

Çıkış öyküsü bir çift pabuç

Kadir Ekinci, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk ve gençlik yıllarının hayvanların arasında geçtiğini anlatarak, babasının hayvan satışından elde ettiği gelir ile aile üyelerine hediyeler aldığını belirtti.

Babasının hayvanlarını sattıktan sonra, mal meydanı dönüşünde kendisine beyaz naylon ayakkabılar getirdiğini söyleyen Ekinci, "Çocukluğumdan kalma o ayakkabılar uzun yıllar sonra beni yeniden Kars'taki mal meydanına götürdü ve 10 yıllık süreçte meydanı yeniden fotoğrafladım." dedi.

Ekinci, hüzünle bugünün modernliğini sergide birleştirdiğini anlatarak, "Memleketimin hikayesi bu. Kars'ta çok önemli bir ticaret merkezi. Her gün binlerce hayvan alınıp, satılıyor. Memleket hasretimi de anlattım. 'Sessiz' Işık adlı sergimde köyümün evini, 'Uzak Işık' adlı sergimde de Kars'ı anlatmıştım. Bundan sonra da artık Kars'ta yaşayan insanlara ilişkin bir portre sergisi açmayı istiyorum." diye konuştu.

Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi

Kadir Ekinci, Ekinci, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 661 lira oldu!
Kasım Süleymani'nin cenazesinde 40 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti!

Son Dakika Haberleri
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:13 Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp - arşiv - Son Dakika
21:12 Gazze'den İsrail ablukasının kaldırılması için baskı gücü oluşturulması talebi - Son Dakika
21:12 Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerinin ateş açtığı polis yaralandı - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]