Kars'ın Selim ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Selim ilçesinde bağlı Karahamza köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye ve giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'taki Karahamza köyü Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika