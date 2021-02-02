Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti - Son Dakika

TSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kars'taki Şehit İs. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılan hazırlıklar kapsamında Mehmetçik havan atışları gerçekleştirdi. Hedeflerin tek tek vurulduğu havan atışları nefesleri kesti.

KARS - Kars'ta 1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan "Kış-2021 Türkiye- Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nın hazırlıkları sürüyor.

Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi

Bakan Soylu'dan Boğaziçili öğrencilere uyarı: Solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin

İlkokullar 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlıyor, devam zorunluluğu olmayacak

Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor