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Kars'taki köylerde parke taşı çalışması

7 saat önce

Kars'ta, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 4 köye toplamda 24 bin 700 metrekare kilit parke taşı döşendi.

Kars'taki köylerde parke taşı çalışması, System.String[]

Kars'ta, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 4 köye toplamda 24 bin 700 metrekare kilit parke taşı döşendi.

Kentte KÖYDES projesi kapsamında merkeze bağlı Küçükboğatepe, Kocabahçe, Başkaya ve Hasçiftlik köylerinde toplamda 24 bin 700 metrekare kilit parke taşı yapılarak köylülerin hizmetine sunuldu.

Bu proje kapsamında 9 köyde daha köy içi kilit parke yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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