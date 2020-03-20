Kars'taki kuyumculardan 'Koronavirüs' tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'taki kuyumculardan 'Koronavirüs' tedbiri - Son Dakika

Kars'taki kuyumculardan 'Koronavirüs' tedbiri

7 saat önce

Kars'ta Kuyumcular koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış saatini 10: 00, kapanış saatini ise 17: 30 olarak belirledi.

Kars'taki kuyumculardan 'Koronavirüs' tedbiri, System.String[]

Kars'ta Kuyumcular koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış saatini 10: 00, kapanış saatini ise 17: 30 olarak belirledi.


Kars Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendilerinin de aldığını önemli kararı açıkladı.


Başkan Soylu, "Dünya çapında yayılan koronavirüsü nedeni ile bugünden geçerli olarak Kars'taki tüm kuyumcuların açılış saatini 10: 00, kapanış saatini ise 17: 30 olarak belirledik ve uygulamaya başladık. Belirlediğimiz saatler içerisinde vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına elimizden geleni yapacağız" dedi.


Kent genelinde tüm kuyumcuların dezenfekte çalışmasının başladığını da hatırlatım Başkan Soylu, "Gelen müşterilerimize önce kolonya ikram ediyoruz ve ellerini dezenfekte ediyor daha sonra alışverişini yapıyor, alışverişi bittikten sonra da yine kolonya ikram ederek uğurluyoruz. Bizim altında dezenfekte ile ilgili sorunumuz yok, asıl sorun parada var. Çünkü para çok el değiştirdiğinden kimden geldiğini bilemiyoruz" diye konuştu. - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:37 Kaynak: İHA

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