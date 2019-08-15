Son Dakika Haberleri: Kars'taki örtü yangını büyümeden söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Kars'taki örtü yangını büyümeden söndürüldü

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Kars'taki örtü yangını büyümeden söndürüldü, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Sarıkmış ilçesine bağlı Mescitli köyü karşısındaki Sarıçam Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını başladı.
Alevleri fark edenler yargına müdahale ederek durumu ekiplere bildirdi.
Sarıkamış Orman İşletmesi ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.
Sarıkamış, Sarıçam, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması
Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 19:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'taki örtü yangını büyümeden söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]