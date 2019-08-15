Kars'taki örtü yangını büyümeden söndürüldü
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Kars Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:49 Kaynak: AA
'ın Sarıkamış
ilçesindeki Sarıçam
Ormanı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Sarıkmış ilçesine bağlı Mescitli köyü karşısındaki Sarıçam Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını başladı.
Alevleri fark edenler yargına müdahale ederek durumu ekiplere bildirdi.
Sarıkamış Orman İşletmesi ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.
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