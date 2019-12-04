Son Dakika Haberleri: Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 1 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Kars Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 1'i tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ın Kağızman, Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, 29 Kasım'da adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kars, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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