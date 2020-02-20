Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden biri İran uyruklu 2'si tutuklandı.

Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden biri İran uyruklu 2'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylemlerde bulunduğu ve şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İran uyruklu A.H.G. ile M.A, H.K, G.U, S.E, T.D, K.Y, A.G. ve E.B. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, biri ruhsatsız 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 102 fişek, cep telefonu, sim kart, hard disk gibi dijital materyaller ile toplatma ve yasaklama kararı bulunan 21 kitap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H.G. ile M.A tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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