Kars'taki silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı. Küçük Çatma köyünde tartıştığı Ahmet Turan'a tüfekle ateş ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen Murat S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Murat S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde 2 Nisan'da Murat S'nin, tartıştığı Ahmet Turan'ı silahla öldürdüğü iddia edilmişti.

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kars'taki silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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