Kars'taki Süvari Tabyası'nda peynir müzesi kurulacak - Son Dakika

Kars'ta üretilen peynirlerin yöreye gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla peynir müzesi kurulacak.

İl merkezindeki Süvari Tabyası'nın restore edilerek müzeye dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tabyayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla hem tarihi yapı turizme kazandırılacak hem de peynir müzesiyle kentte yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak.