Son Dakika Haberleri: Kars'taki terör operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kars'taki terör operasyonu

22 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı muhtar 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'taki terör operasyonu, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6'sı muhtar 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 6 muhtar ve 1 esnafın işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında muhtarların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:17 Kaynak: AA
Kağızman, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:39:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'taki terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]