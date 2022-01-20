Üye Girişi
Kars tamamen beyaza büründü - Son Dakika

Kars tamamen beyaza büründü

20.01.2022 10:17

Kars tamamen beyaza büründü Beyaza bürünen kent havadan görüntülendi Kars, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza büründü.

Kars tamamen beyaza büründü

Beyaza bürünen kent havadan görüntülendi

KARS - Kars, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza büründü.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars beyaza bürünürken, kentin en önemli simgelerinden Kars Kalesi, Beylerbeyi Sarayı ve Havariler Kilisesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen kent, havadan görüntülendi.

"Soğuk bize işlemiyor"

Kars'a karın yakıştığını ifade eden Metin Karakaş, "Şehrimizin en güzel tarafı her taraf beyaz gelin gibi, bizim şehrimize kar yakışıyor. Mevsim sert olsa da insanımız mert, havamız güzel, kendimiz güzeliz. Kar şehrimizin tanıtımına katkısı olan, Allah'ın hikmetidir. Herkesi bekleriz, gelin bu soğuğu tadın, bu soğuğu hissedin, soğuk bize işlemiyor" dedi.

Beyaza bürünen Kars'ta tüm heybetiyle eşsiz bir güzelliğe bürünen Kars Kalesi de görenleri hayran bıraktı. Kars Kalesi ve etrafında bulunan tarihi yapılar havadan görüntülendi.

Öte yandan kar yağışı ve tipiden dolayı kentte 81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime de ara verildi.

Kars'ta özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı eksi 13 derece ölçülürken, son yağan karla birlikte Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 75 santimi buldu.

Kars tamamen beyaza büründü
Kars tamamen beyaza büründü
Kars tamamen beyaza büründü

YORUMLAR
500

Beylerbeyi Sarayı, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars tamamen beyaza büründü - Son Dakika


Doğurmak üzere olan hamile kadının imdadına AFAD yetişti! Doğurmak üzere olan hamile kadının imdadına AFAD yetişti!         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20

Son Dakika Haberleri
10:19 İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!
10:18 Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak
10:18 Doğurmak üzere olan hamile kadının imdadına AFAD yetişti!
10:18 Lisede iğrenç olay! Öğretmenin fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştılar
10:07 Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı
10:04 El Salvador'un Türk kökenli Başkanı: Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar
10:00 RTÜK, spiker Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı: Muhalefet lideri gibi davranamaz
09:56 Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti
09:54 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti!
09:53 Tuba Büyüküstün, kızlarının doğum gününü eğlenceli video ile kutladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 10:26:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kars tamamen beyaza büründü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement