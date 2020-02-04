Kars'tan 19 yılda 40 bin 882 kişi göç etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'tan 19 yılda 40 bin 882 kişi göç etti - Son Dakika

Kars'tan 19 yılda 40 bin 882 kişi göç etti

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Kars'tan 19 yılda 40 bin 882 kişi göç etti, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kars'ın nüfusu bir önceki yıla göre 288 bin 878'den 285 bin 410'a düştü.


Çalışma alanlarının olmaması, bünyesinde bulunan fabrikaların kapanması ve işsizliğin kol gezdiği Kars'ta nüfus git gide düşüyor. Son 2000 yılında nüfusu 326 bin 292 olan Kars'tan son 19 yılda 40 bin 882 son göç etti.


2018 yılında bir önceki yıla göre bin 224 kişinin geldiği Kars'ta 2019 yılında ise 3 bin 468 kişi göç etti.


TÜİK'in verilerine göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Kars'ın nüfusu 285 bin 410, Ardahan'ın nüfusu 97 bin 319, Iğdır'ın nüfusu 199 bin 442 ve Ağrı'nın nüfusu 536 bin 199 kişi oldu. - KARS

Türkiye İstatistik Kurumu, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
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