Kars'tan 80 ile göç! - Son Dakika
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Kars'tan 80 ile göç!

6 saat önce

Kars'tan 2019 yılında 16 bin 421 kişi başka illere göç etti.

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Kars'tan 2019 yılında 16 bin 421 kişi başka illere göç etti. Göç edenlerin çoğunluğu büyükşehirlere yerleşti.


TÜİK 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan 'Göç İstatistikleri' belli oldu. Buna göre; 2018 yılında 14 bin 441 kişi Kars'a göç ederken, 2019 yılında ise bu sayı 3 bin 309 azalarak 11 bin 132 oldu. 2018 yılında kentten başka illere 16 bin 620 kişi göç ederken 2019 yılında 16 bin 421 kişi göç etti.


Kars'tan 3 bin 553 kişinin İstanbul'a, bin 641 kişinin Ankara'ya ve 913 kişinin de Kocaeli'ne göç ettiği, Kars'a ise bin 785 kişinin İstanbul'dan, 731 kişinin Ankara'dan ve 682 kişinin ise Erzurum'dan geldiği açıklandı. Kars'a en az göç ise Tunceli, Bartın, Karaman ile Nevşehir'den geldi. - KARS

Türkiye İstatistik Kurumu, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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