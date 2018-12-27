Kars'tan Bir Tabur Komando Şanlıurfa'ya Uğurlandı - Kars
31 dakika önce
Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.
Kars
'taki Sarıkamış
9. Komando
Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa
'ya uğurlandı.
Kars Harakani Havalimanı'ndaki uğurlama törenine, Kars Valisi Türker
Öksüz, 14. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma
Komutanı Albay Osman Kılıç
, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Kemal Aydın
Dede ve bazı askeri personel katıldı.
TSK'nın sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarına katılacak Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Taburu'ndaki askerler de havalimanına geldi.
Burada Komando Marşı'nı okuyan askerler daha sonra 2 askeri uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:50 Kaynak: AA
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