Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor

Kars'tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay'dan geçen menderes, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor.

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesinde yaz güzelliği görenleri adeta büyülüyor.

Çıldır Gölü'nden başlayan Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçen menderes, Arpaçay Barajı'nda Kars Çayı ve Karahan Çayı ile buluşarak, Iğdır ve Ermenistan sınırlarının birleştiği noktada Aras Nehri ile birleştikten sonra Aras nehri sularıyla İran ve Azerbaycan'ı geçerek dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi'ne karışıyor.