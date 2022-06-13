Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor - Son Dakika
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Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor

13.06.2022 09:01

Kars'tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay'dan geçen menderes, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor.

Kars'tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak Arpaçay'dan geçen menderes, uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor.

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay menderesinde yaz güzelliği görenleri adeta büyülüyor.

Çıldır Gölü'nden başlayan Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçen menderes, Arpaçay Barajı'nda Kars Çayı ve Karahan Çayı ile buluşarak, Iğdır ve Ermenistan sınırlarının birleştiği noktada Aras Nehri ile birleştikten sonra Aras nehri sularıyla İran ve Azerbaycan'ı geçerek dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi'ne karışıyor.

Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor
Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor
Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor
Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor
Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor

YORUMLAR
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Sıcaklar arttı, vatandaşlar Doğu'nun gizli denizi Hazar'a akın etti Sıcaklar arttı, vatandaşlar Doğu'nun gizli denizi Hazar'a akın etti Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Uyardı: 'Peynir Altı Suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na Dökülmektedir. Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Uyardı: 'Peynir Altı Suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na Dökülmektedir.
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'tan doğuyor Hazar Denizi'ne dökülüyor - Son Dakika

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