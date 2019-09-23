Son Dakika Haberleri: Kars'tan jandarmadan "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması
Son Dakika Yaşam Haber

Kars'tan jandarmadan "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması

24 dakika önce

Kars'ta, 199 jandarmanın katımlıyla 46 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Kars'tan jandarmadan

Kars'ta, 199 jandarmanın katımlıyla 46 noktada asayiş uygulaması yapıldı.


Kars Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşlar huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 46 noktada 199 jandarmanın katılımıyla "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.


Jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan uygulama da 242 araç kontrol edildi. Bin 181 kişi GBT sorgulaması yapılarak, basit yaralama suçundan 2, Çek Senet Kanununa muhalefet suçundan 1 ve yoklama kaçağı 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Uygulamada jandarma ekiplerince araçlar da didik didik arandı. Jandarma ekiplerince asayiş uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - KARS

Jandarma, Türkiye, Huzur, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti
Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:22:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'tan jandarmadan "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]