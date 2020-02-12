Kars tipi köydeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladı - Son Dakika
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Kars tipi köydeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladı

6 saat önce

Tipi köydeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladıKARS'ta etkili olan tipi köylerdeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladı.

Tipi köydeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladı

KARS'ta etkili olan tipi köylerdeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladı. Tipi esaretinde kalan vatandaşları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Kars'ta önceki gün etkili olan tipi köyleri vurdu. Tipi nedeniyle köylerdeki evlerin kapı ve pencereleri karla kaplandı. Kar esaretinde yaşayan yerleşim birimlerinden biri olan Üçbölük Köyü'nde yaşayanlar İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Evlerinin duvarlarını yarıya kadar kar kaplayan vatandaşların talebi üzerine İl Özel İdaresi, bir iş makinesini köye gönderdi. Çocukların tipinin biriktirdiği karların arasında oyun oynadığı köye varan iş makinesi yer yer 1 metreyi aşan kar yığınlarını temizledi.

İş makinesinin karları temizlemesine en çok çocuklar sevindi. Esenkent Köyü ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Aslı, ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Ruken, 5 yaşındaki Berfin ve 4 yaşındaki Helin, soğuk havalarda evlerinde soba kenarında vakit geçirdiklerini zaman zaman da dışarı çıkarak karla oyun oynadıklarını söyledi.

Üçbölük Köyü Muhtarı Muhtar Ziyettin Öncel, ağır kış koşullarının yaşandığı bu günlerde kar ve tipi nedeniyle köy yollarının kapandığını evlerinin duvarlarının da karla kaplandığını söyledi. Özel İdaresi ekiplerinin her yol kapanışında hemen imdatlarına yetiştiğini ve yollarını açtıklarını belirten Muhtar Ziyettin Öncel, yetkililere teşekkür etti.

Kars tipi köydeki evlerin kapı ve pencerelerini karla kapladı

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:49 Kaynak: DHA
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