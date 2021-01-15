Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı tipi etkili oluyor - Son Dakika

Kars ve Ardahan'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklara etkisini sürdüren kar yağışı Kars- Iğdır ve Kars-Ardahan kara yollarında tipiye dönmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Sarıkamış ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Tipinin hakim olduğu ilçede araçların üzeri karla kaplandı.

İnönü Mahallesi sakinlerinden Türkü Doğa, AA muhabirine, uzun zamandır kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Sarıkamış'a beklenen kar geldi diyebiliriz. Kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor. Umarım sabah kadar devam eder, kar yakışıyor buraya, daha fazla yağmasını bekliyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği, Ardahan-Şavşat ve Ardahan- Posof kara yollarını kar ve tipi nedeniyle buzlanmanın meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Tunceli

Tunceli- Erzincan kara yolu kar yağışı nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan kara yolunun kamyon ve tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Erzincan il sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu tır ve kamyonların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.