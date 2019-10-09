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Son Dakika Güncel Kars ultraslan'dan şehit emniyet müdürü gaffar okkan'a vefa

Kars ultraslan'dan şehit emniyet müdürü gaffar okkan'a vefa

1 saat önce

Ultraslan'dan şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a vefaUltraslan Uni Kafkas ve Ultraslan Kars taraftar grupları 24 Ocak 2001'de uğradığı suikast sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan adına kütüphane açtı.

Ultraslan'dan şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a vefa

Ultraslan Uni Kafkas ve Ultraslan Kars taraftar grupları 24 Ocak 2001'de uğradığı suikast sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan adına kütüphane açtı.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde Galatasaraylıların kurduğu Ultraslan Uni Kafkas ve Ultraslan Kars taraftar grupları, merkeze bağlı Hacı Halil Köyü İlkokulu'na yardım eli uzattı. Ultraslan Uni Kafkas Başkanı Tamer Nebioğlu, Ultraslan Kars Başkanı Uğurcan Irak ile birlikte 25 taraftar, 35 öğrencisi bulunan köy okulunun dış cephe duvarını boyadı. Duvarlara çeşitli resimler çizen gençler, daha sonra okulun bir sınıfını kütüphaneye dönüştürdü. Yanlarında getirdikleri malzemelerle kısa sürede sarı-kırmızı renge boyadıkları kütüphaneyi tamamlayan gençler, rafları da kitapla doldurdu. Galatasaraylı gençler, okulun kütüphanesine 1993 yılında 1'inci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilerek Kars'a atanan ve 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Gaffar Okkan'ın ismini verdi. Şehit Okkan'ın görev yaptığı yerlerde çocuk ve gençlere büyük önem verdiğini belirten Galatasaraylı gençler, kurdukları kütüphaneye ismini vererek onu da anmak istediklerini söyledi. Ultraslan üyesi gençler, öğrencilere kırtasiye yardımında da bulundu.

Okuldaki çalışmalarını tamamlayan gençler, daha sonra küçük öğrenciler için bahçede minyatür bir futbol sahası oluşturdu. Futbol sahasına kale de yapan gençler, ilkokul öğrencileriyle maç yaptı.

Kars ultraslan'dan şehit emniyet müdürü gaffar okkan'a vefa

Ali Gaffar Okkan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
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