Kars UMKE Aktaş Sınır kapısına Sahra Hastanesi kuracak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars UMKE Aktaş Sınır kapısına Sahra Hastanesi kuracak - Son Dakika

Kars UMKE Aktaş Sınır kapısına Sahra Hastanesi kuracak

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'nda, Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruluyor.

Kars UMKE Aktaş Sınır kapısına Sahra Hastanesi kuracak, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'nda, Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruluyor.


İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi Ardahan'a bağlı Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'na Sahra Hastanesi kurmak için Kars'tan hareket etti.


Corona virüsü tehlikesi tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, Türkiye'de virüse karşı tedbirler artırıldı. Gürcistan'dan Türkiye'ye gelecek Türk vatandaşları, giriş ve çıkışları kapatılan Aktaş Sınır Kapısına Kars Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurulacak sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.


6 kişilik UMKE ekibi, bugün Sağlık Müdürlüğü önünden hareket ederek Aktaş Sınır Kapısına gitti. Ekip, çalışmalarına gün içerisinde başlayacak. - KARS

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türkiye, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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