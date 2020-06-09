Kars Vadisi Projesi animasyon videosu kendine hayran bıraktı - Son Dakika

Kars Vadisi Projesi animasyon videosu kendine hayran bıraktı

Kars Vadisi Projesi animasyon videosu kendine hayran bıraktı Kars Vadisi Projesi tarihi kent Kars'ın aynası olacak.

Kars Vadisi Projesi animasyon videosu kendine hayran bıraktı KARS - Kars Vadisi Projesi tarihi kent Kars'ın aynası olacak. Projenin 3D animasyon videosu hayran bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekleriyle Kars Kalesi eteklerinde hayata geçirilen 'Kars Vadisi Projesi' tamamlandığında kenttin çehresi değişecek. Vali Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof Dr. Yunus Kılıç'ın yakından takip ettiği Türkiye'nin ilk 'Gazilik Ünvanı' alan Serhat şehri Kars'ta hayata geçirilen proje, kent turizmine katkı sunarken, kenttin adeta yüzü, aynası olacak. Tarihi bölgede hayata geçirilen 'Kars Vadisi Projesi' çerçevesinde Kars Çayı Çevre Düzenlemesi yapılacak. Proje de Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilerek şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla yer alacak. Kars Valiliği'nce hayata geçirilen 'Kars Vadisi Projesi'nin 3D animasyon videosunda projenin tamamlanmış haliyle göz doldurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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