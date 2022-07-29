İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kars Vali Yardımcılığı'na atanan Doğu, geçen süre içerisinde Vali Yardımcılığı görevinin yanı sıra İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini de yürütüyordu.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Zahid, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kars Vali Yardımcısı Doğu, ihraç edildi - Son Dakika

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