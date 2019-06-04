Kars Valiliği'nde bayramlaşma

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THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı

Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül