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Kars Valiliği'nde bayramlaşma

1 saat önce

Kars Valiliği'nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

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Kars Valiliği'nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Türker Öksüz, valilik makamında il protokolü ile bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrası Kars halkının bayramını kutlayan Vali Türker Öksüz, bayramın huzur ve güven getirmesi dileklerinde bulundu.

Öksüz, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakıp bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Bugün dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, hoşgörü, saygı ve birlik beraberliğin arttığı günlerdir. Bugünün yine gönülleri yaptığımız bir bayram olmasını diliyoruz. Tüm Kars halkı başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bu arada vatanı uğruna şehit olan ve bugünlere ulaşmamızı borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize de bayram vesilesiyle Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara olan şükran ve minnet duygularımızı da bir kez daha belirtmek istiyorum. Bayramın hepimize, ülkemize ve Kars halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Türker Öksüz'ün ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire müdürleri, STK temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
Türker Öksüz, Ramazan Bayramı, Kars, Yaşam
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