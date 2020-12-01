Kars Valiliği'nden kış tedbirleri açıklaması - Son Dakika

Kars'ta kış tedbirleri kapsamından valilikçe bir takım önlemler alındı.

Kars Valiliği'nce alınan kış tedbirleri kapsamında sürücülerden dikkatli olmaları istenirken, kent dışına çıkan sürücülerin ise mutlaka araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azalmakta, aynı zamanda taşıtların fren ve durma mesafesi artmaktadır. Taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulmakta ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kış Lastiği Zorunluluğu" başlıklı, 65/A maddesi uyarınca; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerine ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik 01 Aralık 2020-01 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması gerekmektedir. Hava sıcaklığındaki ani değişiklikler sebebiyle erken ve gizli buzlanma riskine karşı dikkatli ve duyarlı şekilde davranılması, trafik sistemi içerisinde bulunan yük, yolcu ve öğrenci taşıyan ticari araç şoförlerimizin güvenli ve huzurlu bir trafik ortamı sağlanmasına katkı vermek amacıyla kış lastiği uygulama ve denetimlerimize gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Yapılacak kontrollerde kış lastiği konusunda kurallara uymayan sürücülerin araçları eksikliklerini giderilinceye kadar trafikten men edilecek ve ilgili kanun maddesi uyarınca trafik idari para cezası karar tutanağı uygulanacaktır." - KARS