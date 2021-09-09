Kars Valiliği'nden muhtarlara hizmet içi eğitim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce yürütülen eğitim programları kapsamında Kars Valiliği tarafından muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün koordinesinde İdare ve Denetim Müdürlüğü'nce köy ve mahalle muhtarlarına yönelik " Türkiye'de Muhtarlık Müessesesi" ve "Muhtarlıkların Mevzuattan Kaynaklanan Görev Yetki ve Sorumlulukları" konularını kapsayan hizmet içi eğitim verildi.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Kars Valiliği İdare Denetim Müdürü Metin Demiroğlu, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı bir şekilde kavrayabilmeleri konularında bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Öte yandan muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim programlarının ilçelerde de uygulanacağı öğrenildi. - KARS