Son Dakika Haberleri: Kars Valiliği Soğuk Havaya Karşı Uyardı

Kars Valiliği Soğuk Havaya Karşı Uyardı

2 saat önce

Kars Valiliği, kente etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Kars Valiliği Soğuk Havaya Karşı Uyardı, System.String[]
Kars Valiliği, kente etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterecek olan aşırı soğuk hava kütlesi sebebiyle sıcaklıklarda 8 ila 10 derece düşüş beklendiği bildirildi.

Soğuk havanın bir kaç gün etkisini göstereceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk havaların 1 Ocak'a kadar etkisini göstermesi tahmin edilmektedir.
Bu nedenle, vatandaşlarımızın gerek sağlıkları gerekse trafik açısından buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:39 Kaynak: AA

Aralık, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazardaki Kavgada Alışveriş Yaparken Vurulan Kadın Öldü Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu

Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:49:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars Valiliği Soğuk Havaya Karşı Uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]