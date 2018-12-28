Kars Valiliği Soğuk Havaya Karşı Uyardı

Kars Valiliği, kente etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Kars Valiliği, kente etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.



Valilikten yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterecek olan aşırı soğuk hava kütlesi sebebiyle sıcaklıklarda 8 ila 10 derece düşüş beklendiği bildirildi.



Soğuk havanın bir kaç gün etkisini göstereceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Soğuk havaların 1 Ocak'a kadar etkisini göstermesi tahmin edilmektedir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın gerek sağlıkları gerekse trafik açısından buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

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