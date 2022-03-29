Kars Valiliğinde muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika
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Kars Valiliğinde muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü

29.03.2022 17:37
Kars Valiliğinde muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla oluşabilecek sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla oluşabilecek sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz başkanlığında kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, havaların ısınmasıyla oluşabilecek sel, su taşkını, heyelan, çığ afetlerine karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Türker Öksüz, afet ve acil durumlarda müdahale hizmetlerinin, "Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine" ve "Türkiye Afet Müdahale Planına" göre yürütülmesi, ayrıca çığ tehlikesine maruz kalması muhtemel yerleşim birimi bulunan yerlerde ise İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesine" uygun hareket edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Meydana gelebilecek afetlere karşı gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını isteyen Öksüz, ilgili kurumlarca vatandaşların uyarılması ve bilgilendirilmesi talimatını verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars Valiliğinde muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü - Son Dakika


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