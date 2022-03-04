Kars Valiliğinden köpeklerin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kars Valiliğinden köpeklerin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama

04.03.2022 21:51
Kars Valiliğinden köpeklerin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köpeğin öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köpeğin öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kağızman'da görüntüleri sosyal medyada görülen 4 köpeğin pompalı tüfekle öldürülmesi olayı ile ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığınca, araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araştırmada, olayın 3 ay önce Kağızman mülki sınırları içinde bulunan hidroelektrik santralinde olabileceği değerlendirilmiş olup adli yönden gerekli işlemler başlatılmış, idari yönden ise kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair soruşturma devam etmektedir."

YORUMLAR
500
Vali Öksüz, Akyaka'da Vali Öksüz, Akyaka'da Kahramanmaraş'ta tren rayı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta tren rayı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars Valiliğinden köpeklerin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama - Son Dakika


Son Dakika
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
20:48 Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Sosyal medyadan yapılan açıklama dikkat çekti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 21:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kars Valiliğinden köpeklerin tüfekle öldürüldüğü iddiasına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement