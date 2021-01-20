Kars Valisi Öksüz'den "1 liralık önlemle 7 liralık afet zararını önlemek mümkün" açıklaması - Son Dakika

Kars Valisi Öksüz'den "1 liralık önlemle 7 liralık afet zararını önlemek mümkün" açıklaması

20.01.2021 14:11
Kars Valisi Öksüz'den

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, afete hazırlığın önemine işaret ederek, "Araştırmalar gösteriyor ki afet öncesi yapacağımız 1 liralık bir önlemle afet sonrası meydana gelebilecek 7 liralık bir zararı önceden önlemek mümkün." dedi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, afete hazırlığın önemine işaret ederek, "Araştırmalar gösteriyor ki afet öncesi yapacağımız 1 liralık bir önlemle afet sonrası meydana gelebilecek 7 liralık bir zararı önceden önlemek mümkün." dedi.

Gazi Toplantı Salonu'nda, Öksüz başkanlığında düzenlenen "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı"na, Öksüz'ün yanı sıra Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kaymakamlar ve protokol üyeleri katıldı.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, toplantıda afet müdahale planı çerçevesinde afet durumu, afet planı ve afet planında öngörülen hususlar hakkında bilgilendirme yapılacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet, hem can ve mal kaybına yol açan hem de orta ve uzun vadede sosyal yönden kayıplara yol açan, ülkelerin kalkınmalarına olumsuz etki yapan çok önemli bir konu. Deprem, heyelan, çığ düşmesi, sel baskını, teknolojik kaynaklı bazı doğa olaylarının hepsini afet başlığı altında değerlendiriyoruz ve bunlara karşı tedbirli olmanın da afetlerin meydana getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmede çok önemli olduğunu biliyoruz."

Ülkedeki 83 milyon vatandaşın zihninde, beyninde afete karşı "hazırlık yapmak", "dirençli olmak" fikrinin gelişmesi gerektiğini anlatan Öksüz, "Aksi takdirde afetlerin meydana getirdiği sıkıntıları çözmemiz mümkün olmaz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki afet öncesi yapacağımız 1 liralık bir önlemle, afet sonrası meydana gelebilecek 7 liralık bir zararı önceden önlemek mümkün." diye konuştu.

Öksüz, Kars'ta 2019 yılında 18 bin 577 kişiye afet bilinci eğitimi, 2020'de 38 kurumda 107 kişiye sivil savunma eğitimi, 355 kişiye temel afet bilinci eğitimi, 270 kişiye yangın eğitimi, 107 köydeki muhtarlıklarda 1857 kişiye temel afet bilinci eğitimi olmak üzere toplamda 2 bin 745 kişiye eğitim verildiğini kaydetti.

Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan da katılımcılara İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında sunum yaptı.

Kafkas Üniversitesi, Türker Öksüz, Gazi, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars Valisi Öksüz'den '1 liralık önlemle 7 liralık afet zararını önlemek mümkün' açıklaması - Son Dakika


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