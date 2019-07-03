Son Dakika Haberleri: Kars Valisi Öksüz'den AA'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kars Valisi Öksüz'den AA'ya ziyaret

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosunu ziyaret etti.

Kars Valisi Öksüz'den AA'ya ziyaret, System.String[]
Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosunu ziyaret etti.
Vali Öksüz ziyaretinde, Kars'ta yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.
Kars'ın tarihi kent olduğunu ve doğal güzellikleriyle de ilgi gördüğünü ifade eden Öksüz, "Kars'a turizme kazandırmak için bir çok çalışmamamız var, bu çalışmalar bittiğinde turist sayısının artacağına inanıyoruz." dedi.
Öksüz, AA Kars Bürosu çalışanların AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Kars Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem de hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:23 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Muammer Türker, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars Valisi Öksüz'den AA'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]