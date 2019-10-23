Son Dakika Haberleri: Kars Valisi Öksüz'den komandolara ziyaret
Son Dakika Güncel Kars Valisi Öksüz'den komandolara ziyaret

Kars Valisi Öksüz'den komandolara ziyaret

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kars Valisi Öksüz'den komandolara ziyaret, System.String[]

Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Öksüz, Kağızman'da, emniyet ve jandarma yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Öksüz, komandolarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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