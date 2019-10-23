Kars Valisi Öksüz'den komandolara ziyaret
1 saat önce
Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:40 Kaynak: AA
Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Vali Öksüz, Kağızman'da, emniyet ve jandarma yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantının ardından Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Öksüz, komandolarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Fatih Portakal'a Adnan Selçuk Mızraklı tepkisi Trump bir skandala imza attı: Teröristbaşını ABD'ye davet etti Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı Norm Ender'den "Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı" iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın