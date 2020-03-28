Kars Valisi Öksüz'den Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Kars'ta, Vali Türker Öksüz başkanlığında "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Gazi Toplantı Salonu'ndan gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile bazı kurum müdürleri katıldı.

Vali Öksüz, toplantı öncesi gazetecilerle yaptığı açıklamada, dünyanın önemli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Salgının başladığı günden bu yana Türkiye'de bütün kurumların üzerine düşen görevi büyük bir gayretle yerine getirdiğini ifade eden Öksüz, şunları belirtti:

"Bizler de bir yandan bu tedbirleri alırken bir yandan da bu tedbirlerin uygulanmasını takip ediyoruz. Amacımız bir an önce bu salgından ülkemizin kurtulması için gerekli tedbirleri almak ve başarıya ulaşmak. Kars'ta yaşayan bütün hemşehrilerimizden özellikle rica ediyorum, karşı olduğumuz salgın çok ciddi bir salgın, bunu asla küçümsemeyelim. 'Bana bir şey olmaz' mantığıyla asla hareket etmeyelim, bütün vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmayalım, onun için evde kalalım."

Kuruldan alınan kararların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Ardahan

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada ise ilgili kurumlarla birlikte Kovid-19 salgını ile mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili tedbirlerin yoğunlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, "Kente giriş çıkış kontrol noktaları, 3'ten 5'e çıkarıldı.İl ilçeler arasındaki ulaşım bir noktada toplandı. Merkez şehir otogarı olarak belirlendi. İlimize dışarıdan geleceklerin kimlik kontrolü ve muayenesi yapılıyor. Bunlar kayıt altına alınıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.