Kars Valisi Öksüz, gençliği ecdadının izinde yürümeye davet etti - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış şehitlerinin, bir insanın vatanı için neler yapabileceğinin ve büyük olumsuzluklara rağmen neler başarabileceğinin en güzel örneğini verdiklerini söyledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuklar yüzünden şehit olan askerler, harekatın 105. yılında anılacak.

Her yıl ocak ayının ilk haftasında gerçekleşen anma etkinliklerine yurdun dört bir yanından binlerce kişi katılıyor. Sarıkamış'ta 3-5 Ocak 2020'de düzenlenecek "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vali Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında aziz şehitleri bir kez daha anacaklarını vurguladı.

"Halkımızı kahramanlık destanına sahip çıkmaya davet ediyorum"

Sarıkamış Harekatı'nın ülke tarihinin en hüzünlü sayfalarından biri olduğunun altını çizen Öksüz, şöyle konuştu:

"Binlerce vatan evladını şehit verdik ama o hüznün yanında aynı zamanda çok büyük bir kahramanlık destanı var. Sarıkamış Harekatı kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanıdır. Yıllar önce yokluğa, olumsuzluklara, kış şartlarına rağmen çok büyük bir mücadele verdiler. Sarıkamış şehitleri, bir insanın vatanı için neler yapabileceğinin, büyük olumsuzluklara rağmen neler başarabileceğinin en güzel örneğini verdiler. Şimdi sıra bizde. Şehitlerin bize armağan ettiği bu kutsal vatanı, bu kahramanlık destanını korumak, kollamak, nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur. Bu görevimizi yerine getirmek için bütün halkımızı kahramanlık destanımıza sahip çıkmaya, onların izinden yürümeye davet ediyorum."

Öksüz, kahraman şehitleri büyük katılımla anacaklarını belirterek, bütün vatandaşların Sarıkamış'taki destana sahip çıkması gerektiğini anlattı.

"Şehitlerimizin 105 yıl önce yaktığı meşale halen yolumuzu aydınlatıyor"

Harekatın Türk tarihindeki önemine dikkati çeken Öksüz, şunları kaydetti:

"Umuyorum ki bizler bu vatana sahip çıktıkça, onlar da yerinde rahat uyuyacaklardır. Sarıkamış denince bir taraftan hüzün, üzüntü hikayesi akla geliyor, bir yandan da yokluğa, olumsuz kış şartlarına, kara rağmen bir kahramanlık, yiğitlik destanı ve onurlu duruş aklımıza geliyor. Bu onurlu duruş sayesinde bugün birçok zorlukları atlatabiliyoruz. Sarıkamış şehitlerimizin 105 yıl önce yaktığı meşale halen yolumuzu aydınlatıyor ve bize çok onurlu bir duruş veriyor. Bu onurlu duruş sayesinde zorlukları atlatabiliyoruz. Onlar sayesinde, devlet, millet olarak önümüze gelen bütün mücadelelerden başımız dik, onurlu şekilde ayrılabiliyoruz."

Şehitlerin 105 yıl önce çok önemli bir mücadele sergilediğini ifade eden Öksüz, ecdadın vatan için bir asır önce yaktığı ışığın sönmediğini ve yanmaya devam ettiğini dile getirdi.