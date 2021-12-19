Kars Valisi Öksüz hastanede yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

Kars- Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si Azerbaycan uyruklu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Iğdır- Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde kar nedeniyle devrildi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan Azerbaycan uyruklu Gomar Niyazoma (19), Fazile İsmayılova (60) ile Emre Özşimşek (22) ve Kadir Kurt (16) hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ve Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan vefat eden yolcuların yakınları Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde gözyaşı döktü.

Kars Valisi Türker Öksüz, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Öksüz, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Akşam saatlerinde yolun karlı ve kaygan olması nedeniyle Mescitli köyü civarında kazaya neden olduğu bilgisini aldıklarını aktaran Öksüz, "Maalesef 2'si Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 25 yaralımız var. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor. " dedi.

Vali Öksüz, ekiplerin hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanın oluşundan itibaren tüm ekiplerimiz kazazedelere yardım etmek için gerekli her türlü çabayı ve gayreti gösterdi. Ama maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, üzgünüz. Üzüntü veren bir kaza. Sürücülerimize karlı ve buzlu günlerde yolda seyrederken daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymalarını söylemek istiyorum. Maalesef böyle zamanlarda bölgemizde kazalar oluyor."