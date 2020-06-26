Kars Valisi Öksüz, Kavılca buğdayının ekildiği tarlaları inceledi - Son Dakika

Kars Valisi Öksüz, Kavılca buğdayının ekildiği tarlaları inceledi

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte Kavılca buğdayının üretimini arttırmayı planladıklarını belirterek, "Biz bu buğdayın çeşidini, üretimini arttırmak istiyoruz.

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte Kavılca buğdayının üretimini arttırmayı planladıklarını belirterek, "Biz bu buğdayın çeşidini, üretimini arttırmak istiyoruz. Sadece üretmek değil, bunun pazarlanması da önemli." dedi.

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Merkeze bağlı Bulanık köyünde Kavılca buğdayının üretimini yapan çiftçileri ziyaret eden ve tarlalarda incelemelerde bulunan Öksüz, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde bazı tecrübeler edindiklerini dile getirdi.

Salgın sürecinde tarım ve hayvancılığın önemini bir kez daha gördükleri belirterek, "Biz Kars olarak şanslıyız. Kars hakikaten hayvancılığın çok yoğun olarak yapıldığı bir il. Amacımız üretimi arttırmak ve bu doğrultuda yoğun çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Kars'ta Kavılca üretimini arttırmayı amaçladıklarını belirten Öksüz, Kalvılcanın bölgede daha önce üretilen buğday cinsinden olduğunu söyledi.

Kars'ın organik tarımın yapılabileceği önemli bir bölge olduğuna işaret eden Öksüz, "Biz bu buğdayın çeşidini, üretimini arttırmak istiyoruz. Sadece üretmek değil, bunun pazarlanması da önemli. Onun için Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile proje çalışması yaparak 174 üreticimize 34 tonun üzerinde Kavılca buğday tohumunu dağıttık. Umuyorum ki bu alanda iyi ve bereketli bir sezon geçireceğiz. Kavılca buğdayını ilimize yaygınlaştırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz, kendisinin de Kavılca buğdayını kullanmaya çalıştığını, herkesin kullanmasını istediğini sözlerine ekledi.

Muammer Türker, Bulanık, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars Valisi Öksüz, Kavılca buğdayının ekildiği tarlaları inceledi - Son Dakika

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