Kars Valisi Öksüz, Kovid-19'da gevşeme durumunda tekrar aynı rakamlara dönüleceği uyarısında bulundu - Son Dakika

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarının en fazla olduğu illerden Kars'ta da vaka sayılarının düştüğünü belirterek, "1 Haziran'dan itibaren yeni bir döneme girdik, bu yeni dönem bize rehavet getirmesin, tedbirlerden vazgeçersek, gevşeme meydana getirirsek inanın tekrar aynı rakamları görürüz." dedi.

Hükümet Konağı önünde Afet eğitim yılı faaliyetleri kapsamında kurulan çadırı ziyaret eden Vali Öksüz, kentte Kovid-19 ile mücadelede gelinen son durum hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Öksüz, salgından esnaf, öğrenci, yaşlı vatandaşlar ile toplumun her kesiminin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle alınan bir takım tedbirlerin devam ettiğini anlatan Öksüz, "1 Haziran'dan itibaren yeni bir döneme girdik, bu yeni dönem bize rehavet getirmesin, tedbirlerden vazgeçersek, gevşeme meydana getirirsek inanın tekrar aynı rakamları görürüz." dedi.

Öksüz, tedbirlerin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte maske çıkartmak, mesafeyi ihlal etmek gibi bir durum söz konusu değil. Bu ortamda toplu etkinlikler, organizasyonlar yapmak çok doğru değil. Biz belirlenen kurallar, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı rehber çerçevesinde zaten izin veriyoruz. Bugün pandemi bitmiş gibi davranmak hepimize zarar getirecek. İl olarak bir hassasiyetlerimiz var. Bu aydan itibaren büyük şehirde yaşayan hemşehrilerimiz burayı ziyaret ediyor, haklı olarak ziyaret etmek istiyorlar. Başımızın üstünde yerleri var ancak bu ziyaretlerde sosyal mesafe, maskeyi unutursak, kurallara uymayı bir kenara bırakırsak, inanın vaka sayıları yükselir ve bundan zarar görürüz. Herkesin rahat şekilde hayatını idame ettirebilmesi için kurallara uyarak devam edelim."

Kars'ın 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açısından en fazla vaka olan iller arasında yer aldığını anımsatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Kentimizde vaka sayılarımız artmıyor, vaka sayılarımızdaki düşme oransal olarak bazı illere göre az seyrediyor. 100 bin kişide 134 vaka sayısından 118'lere geldik. Vaka sayılarımız düşüyor ama ağır düşüyor. Toplu bir araya gelmelere, il dışından gelen vatandaşlarımızla birlikte hareket etmelere dikkat edelim. Çünkü çeşitli illerde hastalığa yakalanan insanlar var, bunlar taşıyıcı olduklarını bilmiyor. Aşı çalışmalarını da artırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz, hızla aşılama sayısını da artıracağız."