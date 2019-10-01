Kars Valisi Öksüz, muhtarlarla buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz, Selim ilçesinde muhtarlarla toplantı yaptı.

Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı Zafer Yiğit, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

Öksüz, burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, amaçlarının mahallelerde yaşanan sorunları kısa sürede çözmek olduğunu aktardı.

Bütün kamu kurumlarıyla ortak hareket etmenin faydalarına değinen Öksüz, şöyle konuştu:

"Elbette ki köylerimizde bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Hepimiz, köylerimizi daha yaşanabilir, daha gelişmiş, vatandaşımızın her türlü imkana ulaşabildiği yerler haline getirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki kaynakları bir öncelik belirleyerek, gerekli köylerimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bugün de sizlerin sıkıntılarını, taleplerini dinleyerek elimizden geldiğince çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Amacımız, ilçe merkezlerimiz ve köylerimizde de huzur ve güvenliğin sağlanmasıdır. Vatandaşlarımızın, köylerimizin, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen kişilere ve olaylara asla izin vermeyeceğiz."

Öksüz, toplantının ardından muhtarların sorunlarını dinledi.