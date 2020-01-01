Kars Valisi Öksüz, yeni yıla askerlerle girdi - Son Dakika
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Kars Valisi Öksüz, yeni yıla askerlerle girdi

6 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, yeni yıla Digor 2. Hudut Bölüğü General Semih Sancar Kışlası'nda güvenlik kuvvetleriyle girdi.

Kars Valisi Öksüz, yeni yıla askerlerle girdi, System.String[]

Kars Valisi Türker Öksüz, yeni yıla Digor 2. Hudut Bölüğü General Semih Sancar Kışlası'nda güvenlik kuvvetleriyle girdi.

Vali Öksüz, Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile bazı il protokolü yeni yılı güvenlik güçleriyle geçirdi.

Polis ve jandarma ekiplerince kent genelindeki uygulama noktalarını gezen Vali Öksüz ve beraberindekiler personele yeni yılda başarı diledi.

Daha sonra Digor 2. Hudut Bölüğü General Semih Sancar Kışlası'nda görev yapan askerleri ziyaret eden Öksüz, yeni yıla güvenlik kuvvetleriyle girdi.

Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin yeni yılını kutlayarak, şunları söyledi:

"Halkın huzur ve güvenliği için herkes görevinin başında, yol arama noktalarımız, denetimlerimiz halkın yoğun bulunduğu yerlerde uygulamalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza sağlık, mutluluklar diliyorum. Güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar görevlerini yaparken biz de manevi destek olmak istedik. Yeni yılın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum, refah içerisinde bir yıl diliyorum."

Öksüz daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile İl Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek çalışanlara başarı diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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