Kars Valisi Türker Öksüz'den Arpaçay ilçesine ziyaret - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, Arpaçay ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden'i ziyaret eden Öksüz, ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili kendisinden bilgi aldı.

Öksüz, ziyarette ayrıca Koçköy yolunda yapılan asfalt çalışmaları da yerinde inceledi.

Öksüz'e ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Zafer Yiğit de eşlik etti.