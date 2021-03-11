Kars Valisi Türker Öksüz okulları ziyaret etti - Son Dakika

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Namık Kemal İlkokulu ve Başbakanlık TOKİ İlkokulundaki öğrencilerle bir araya gelen Vali Öksüz, sohbet ettiği öğrencilere salgın tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Öksüz yaptığı açıklamada, okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Dikkat edildiği taktirde bugünlerin atlatılabileceğini ifade eden Öksüz, "Öğrencilerimiz okullarında mutlu. Okullarımızda gerekli tüm tedbirler alındı. Lütfen alınan tedbirlere, maske, mesafe, temizlik kurallarına hassasiyetle uyarak, Kovid-19 salgınını birlikte yenelim. Çocuklarımız okullarına tam anlamıyla kavuşsun." dedi.