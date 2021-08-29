Kars Valisi Türker Öksüz selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen Aynalı köyünde inceleme yaptı.

Selde hasar gören evlerin mağduriyetinin kısa sürede giderilmesi için bölgeye giden AFAD, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köylerinde hasar tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından altyapı iyileştirme çalışmaları da hızlandırıldı.

Köylerin tekrar eski haline dönmesi için ekipler hummalı çalışma yürütürken Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, Aynalı köyünü ziyaret ederek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Öksüz, selden hasar gören evleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Öksüz, tüm ekiplerin seferber edildiğini ve çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.