Son Dakika Haberleri: Kars Valisi Türker Öksüz: "Vatandaşlarımızdan Özür Dileriz. Şu An Kayak Merkezimizde Her Şey...

Kars Valisi Türker Öksüz: "Vatandaşlarımızdan Özür Dileriz. Şu An Kayak Merkezimizde Her Şey...

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz: "Vatandaşlarımızdan özür dileriz. Şu an kayak merkezimizde her şey normale döndü"KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yaşanan telesiyej arızası hakkında açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, "Vatandaşlarımızdan özür dileriz.

Kars Valisi Türker Öksüz: "Vatandaşlarımızdan özür dileriz. Şu an kayak merkezimizde her şey normale döndü"

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yaşanan telesiyej arızası hakkında açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, "Vatandaşlarımızdan özür dileriz. Şu an kayak merkezimizde her şey normale döndü" dedi.
Bugün saat 13.00 sıralarında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, zirveye yakın noktada, lift hattında arıza meydana geldi. Telesiyejlerdeki onlarca kişi, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala inip, zirveden aşağı kaymaya hazırlanırken meydana gelen arızayla şaşkınlık yaşadı. Aniden duran telesiyejlerde mahsur kalanlar, sistemin çalışmasını bekledi. Ancak dakikalar ilerledikçe, mahsur kalanların endişesi arttı. Çocuklarıyla gelen aileler ise daha fazla endişelendi. Karlı kaplı bölgede zaman geçtikçe mahsur kalanlar üşümeye başladı. Arızanın giderilmesi geciktikçe bazı kişiler, önce kayak takımları aşağı attı, sonra kendileri atladı. Bu kişiler tekrar takımlarını takıp, oteller bölgesine kayarak ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderilerek telesiyejler yeniden çalıştı.
Olay sonrası bölgeye giden Kars Valisi Türker Öksüz incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.
Vali Öksüz, "Kayak merkezindeki mekanik tesislerde kısa süreli bir arıza oldu. Mekanik tesislerin acil sistem durumları var. Fakat şansızlık mekanik tesislerin acil sisteminde de arıza oldu. Bir süre sonra oda çalışmayınca vatandaşların bir kısmı yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Özür diliyoruz öncelikle. Arkadaşlarımız çok kısa sürede müdahale ettiler. Müdahale sonucunda her şey normale döndü. Şu an kayak merkezimizde her şey normale döndü." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:57 Kaynak: İHA

Kars, Türker Öksüz, Muammer Türker, Genel
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