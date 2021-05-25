Son dakika haberleri: Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kars ve Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı

KARS - Kars'ta PKK/KCK Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

KARS İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

TEM ekiplerince Kars merkez ve Digor ilçesi ile Adana ilinde tespit edilen ikametgahlara sabah erken saatlerde operasyon yapıldı. Operasyonda, Ö.E.D., F.L., T.Y., A.G., M. T. B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kars Merkez, Digor ilçesi ve Adana ilinde tespit edilen ikametlerinde yapılan aramada cep telefonu, laptop, Sim kartlar, Hafıza kartı, flash bellek gibi Dijital materyallere el konularak muhafaza altına alındı.

Ayrıca şüphelilerin ikametgahlarında 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda fişek, Örgütsel döküman, kitap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.